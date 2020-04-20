دول أمريكا الشمالية تمدد القيود على حركة السفر 30 يوماً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 قال القائم بمهام وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، على تويتر إن الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا قررت تمديد القيود على السفر غير الضروري عبر حدودها المشتركة لمدة 30 يوماً إضافياً. وقال وولف: "مثلما صرح الرئيس ترامب في الأسبوع الماضي فإن إجراءات الرقابة على الحدود والقيود على حركة السفر وغيرها، تظل في غاية الأهمية للحد من انتشار فيروس كورونا والسماح بفتح البلاد تدريجياً".





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