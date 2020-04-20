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أمريكا تقترب من مليون إصابة و50 ألف وفاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

باتت الولايات المتحدة الأمريكية على مقربة من تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ونحو 50 ألف وفاة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمس إن 41 ألف أمريكي توفوا وأكثر من ثلاثة أرباع مليون إصابة بكورونا سجلت حتى الآن، معلنا في مؤتمر عن بعد مع حكام الولايات أمس البدء بتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد.

وكشفت إحصاءات وكالة رويترز للأنباء أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.

واستغرقت الولايات المتحدة 38 يوما بعد تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير لتصل إلى 10 آلاف حالة وفاة في السادس من أبريل، لكنها بعد خمسة أيام فقط وصلت إلى 20 ألف حالة وفاة، وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة من 30 ألفا إلى 40 ألفا في أربعة أيام بعد إضافة وفيات محتملة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس دون إجراء فحوصات في مدينة نيويورك.

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وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 750 ألفا، وقد زاد الرقم إلى مثليه في 13 يوما. وزادت الحالات الجديدة أمس الأول بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.

وتقدم أكثر من 22 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الشهر الماضي، حيث أدى إغلاق الشركات والمدارس والقيود الشديدة على السفر إلى التأثير على الاقتصاد.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن بلاده تعمل على إعادة تنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد في أسرع وقت، وأنه يشجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منظمة، معتبرا أنه من حق الناس أن يتظاهروا للمطالبة بإعادة الفتح.

ورأى في مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية حول مستجدات فيروس كورونا، أن بلاده تحقق تقدما في معركة المواجهة مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء اختبارات على 4 ملايين و180 ألف مواطن أمريكي، وهو الرقم الأعلى في العالم.

وشدد على أن التباعد الاجتماعي وإغلاق البلاد حمى ملايين البشر من الموت بسبب كورونا، مؤكدا أن بلاده لديها فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى كورونا.