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إيران ترفض مساعدات أمريكا.. وترمب يتهمها بالتضليل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى اقتراب المصابين بفيروس كورونا المستجد من 100 ألف شخص، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظام الملالي بتضليل المجتمع الدولي وعدم ذكر الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأبدى ترمب استعداد بلاده مجددا لتقديم مساعدة لإيران في مواجهة جائحة كورونا وقال «إنه سيكون مستعدا لتقديم معونات لإيران لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا في حال طلبت إيران ذلك، وأضاف خلال لقاء يومي مع الصحفيين في البيت الأبيض «إذا احتاجت إيران مساعدات سأكون مستعدا لذلك».

وردت إيران على لسان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف قائلا عبر تويتر «ستصدر إيران أجهزة للتنفس الاصطناعي في غضون بضعة أشهر، يا رئيس ترمب، كل ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون شعبنا.. وصدقني نحن لا نقبل نصيحة أي سياسي أمريكي».

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وطالبت إيران على لسان ظريف الولايات المتحدة برفع العقوبات عنها، بدلا من التلويح بتقديم المساعدات، منوهة بأن هذه العقوبات المفروضة ساهمت كثيرا في انتشار فيروس كورونا في البلاد، بسبب نقص الأدوية والمعدات الضرورية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59,273 شخصا.

وقال رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، إنه وفقا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإيراني وآراء الخبراء، فإن عدد ضحايا وباء كورونا في العاصمة «أعلى بكثير من الأرقام الرسمية».

الأرقام الرسمية لكورونا في إيران: