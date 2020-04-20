شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن مساعد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان في استقباله.
وأجرى ظريف خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، لبحث العلاقات الثنائية وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات السياسية والميدانية في سوريا.
وكان ظريف زار سوريا في مارس 2019 وبحث مع الأسد والمسؤولين العلاقات الثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يبحث عن مصالح بلاده في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.