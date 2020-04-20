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ظريف يبحث عن مصالح بلاده في سوريا

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ظريف يبحث عن مصالح بلاده في سوريا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن مساعد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، كان في استقباله.

وأجرى ظريف خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، لبحث العلاقات الثنائية وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات السياسية والميدانية في سوريا.

وكان ظريف زار سوريا في مارس 2019 وبحث مع الأسد والمسؤولين العلاقات الثنائية.


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