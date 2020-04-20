شكرا لقرائتكم منظمة الصحة العالمية: لم نخف شيئا عن أميركا حول كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنها "لم تخف شيئا على الولايات المتحدة" في ما يتصل بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، إنه حذر من مخاطر فيروس كورونا "منذ اليوم الأول".

وحذر مدير المنظمة من أن "الأسوأ ما زال أمامنا" في أزمة تفشي فيروس كورونا.

وعلقت واشنطن تمويل المنظمة متهمة إياها بمحاباة الصين وإدارة الأزمة بشكل سيئ.

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وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 165,216 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الاثنين، حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت أكثر من 2,403,410 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 537,700 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا، ثم إسبانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

وبلغت الوفيات في أوروبا، الاثنين الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، 104,028 حالة.