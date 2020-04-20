قوى الامن تحذر من رابط وهمي يتم التداول به لسرقة بيانات أو رصيد

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى أنه "يتم التداول برابط وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: " رصيد مجاني من Alfa وTouch بمناسبة ​شهر رمضان​"، بحيث يوهم من خلاله المشترك بانه سوف يتلقى رصيدا من احدى الشركتين مقابل قيامه بخطوات بسيطة، ويقوم المقرصن بالاستيلاء على البيانات الشخصية للضحية او سرقة رصيد".

وطلبت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ من المواطنين في بيان، "التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن وغير مؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصية او بريد الكتروني باسم جهات او منظمات او مؤسسات وغيرها توهم بالربح المادي، الى عدم التسرّع ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات".