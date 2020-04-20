الحملة الوطنية للجامعة اللبنانية الأميركية أجرت 85 فحص PCR مجاني في منطقة صيدا

انطلقت اليوم في منطقة صيدا، الحملة الوطنية لإجراء فحوص PCR مجاناً، ينظمها المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية، ​مستشفى رزق​ وكلية الطب في الجامعة، عبر عيادته المتنقلة في مختلف المناطق، في مبادرة إنسانية بعنوان "إلزموا منازلكم لتجنب ​فيروس كورونا​"، وذلك لدعم المناطق غير المتوفر فيها فحص PCR ولإجرائها للأفراد، الذين ليس لهم ضمان أو تأمين طبي، في إطار مواجهة وباء كورونا ومحاصرته.

بدوره رحب رئيس ​بلدية بقسطا​ الذي أجرى فحص PCR بـ"المبادرة الانسانية للجامعة اللبنانية - الاميركية وبجهود وفد العيادة الطبية المتنقلة في إطار دعم المناطق والأشخاص الذين ليس بمقدورهم تغطية نفقات فحص كورونا، لمكافحة الوباء والحد من انتشاره"، ونوه ب"هذه الخطوة الوطنية الانسانية"، لافتا إلى "إجراء الفحص اليوم، لنحو 30 شخصا من الشرحبيل وبقسطا، على أن تصدر النتائج خلال يومين وإرسالها لنا فور صدورها".