أمن الدولة: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة في محلة عمشيت

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ ، في بيان، انه "بعد تصاعد وتيرة ​السرقات​ في منطقة جبيل، ونتيجة التحريات والرصد، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبناني "س.خ" في محلة ​عمشيت​، وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه بسرقات عدة بالإشتراك مع آخرين، آخرها كانت سرقة أحد المطاعم في بلدة مشمش- جبيل، بالإضافة إلى تعاطيه ​المخدرات​، وضبط داخل سيارته بعض الأدوات التي يستعملها في عملياته وثلاث إبر يستخدمها لتعاطي المخدرات، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى مفرزة ​جونية​ القضائية للتوسع بالتحقيق".

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