ممثّل حماس بلبنان: معادون لشعبنا لهم دور بترويج المخدرات وقهرنا مخططهم

أعلن ممثل ​حركة حماس​ الدكتور ​أحمد عبد الهادي​ أن ما حدث من اعتقال لعدد من تجار ​المخدرات​ هو مفخرة لكل فلسطيني يسكن هذا البلد، وإنجاز لا يمكن تجاوزه، بل على العكس يجب البناء عليه لإتمام خطوات أخرى، حيث ل​مخيم برج البراجنة​، ولقائه ممثلي ​الفصائل الفلسطينية​ والروابط الأهلية والمؤسسات والعلماء والفاعليات.

وهنّأ الحضور وأهالي المخيم بهذا الإنجاز "في مخيم له مآثره، وتاريخه، وفيه شخصيات تركت أثراً كبيراً في حياة الفلسطينيين في ​لبنان​. وشخصيات تصنع فارقاً في حاضرهم اليوم، من خلال الحملة على تجار المخدرات. يدفعها حب فلسطين الراسخ في قلبها، وشعورها بضرورة العمل الوطني المشترك، والوحدة التي يمكن من خلالها تحقيق الكثير، كما حصل في هذا المخيم"، معتبراً أن "ما جرى ترك أثره في سائر ​المخيمات الفلسطينية​، التي تسعى لأن تحذو حذو هذا المخيم. وأشار إلى أن "الأشقاء في لبنان على الصعد الرسمية والحزبية، أشادوا بما جرى، واعتبروه خطوة كبيرة يُبنى عليها في ​العلاقات اللبنانية الفلسطينية​"، متهماً ​الموساد​ الإسرائيلي بالعمل على ترويج المخدرات في المخيمات.