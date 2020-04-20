الشنقيطي لوزير الصحة: تراجع الحالات في لبنان جيد على المستويين الجغرافي وانتقال العدوى

التقى ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في مكتبه، ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ الدكتورة ​إيمان الشنقيطي​، بحضور المدير العام للوزارة ​وليد عمار​، لـ"متابعة التنسيق بين الوزارة والمنظمة ومناقشة آخر المستجدات المتصلة بوباء ​كورونا​". ونقلت الشنقيطي إلى حسن ثناء المنظمة على الجهود التي بذلتها ​وزارة الصحة العامة​، وما قررته واتخذته من إجراءات لمواجهة COVID-19"، لافتة إلى أن لبنان "من البلدان القليلة التي تتابع ​سياسة​ الإحتواء، والوضع فيه جيد، إذ ان لبنان ما زال في المرحلة الثالثة لانتشار الوباء، ويعتبر تراجع الحالات فيه تطورا جيدا على المستويين الجغرافي وانتقال العدوى".

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