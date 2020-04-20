بلدية بقسطا تستقبل فحوص PCR للحملة الوطنية للجامعة اللبنانية الاميركية

استقبلت ​بلدية بقسطا​ بالتعاون مع جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية الحملة الوطنية لإجراء فحوص PCR عشوائية ومجانية والتي ينظمها المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - ​مستشفى رزق​ وكلية الطب في الجامعة عبر عيادته المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في مبادرة إنسانية تحت عنوان "إلزموا منازلكم لتجنب ​فيروس كورونا​". وتهدف لدعم المناطق الغير متوفر فيها فحص PCR وإجرائها للأفراد الذين ليس لديهم ضمان إجتماعي او تأمين طبي في اطار مواجهة وباء كورونا ومحاصرته.

وقد أجريت فحوص الPCR لنحو ثلاثين شخصا من بقسطا والشرحبيل حيث توقفت العيادة المتنقلة في باحة البلدية، ورحب رئيس البلدية ​ابراهيم مزهر​، بالمبادرة الانسانية للجامعة اللبنانية الاميركية وبجهود وفد العيادة الطبية المتنقلة في اطار دعم المناطق والأشخاص الذين ليس بمقدورهم تغطية نفقات فحص الكورونا في اطار مكافحة الوباء والحد من انتشاره، مثمنا عاليا هذه الخطوة الوطنية الانسانية، لافتا الى انه تم اجراء الفحص اليوم لنحو ثلاثين شخصا من الشرحبيل وبقسطا على ان تصدر النتائج خلال يومين ليتم ارسالها فور صدورها.

واكد مزهر ان "البلدية تواصل اتخاذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية المطلوبة في مواجهة فيروس كورونا، وقال: كانت قد سجلت اصابة واحدة في بقسطا ونحن تابعناها، وبعد انتهاء الحجر الصحي للشخص المصاب ومتابعة وضعه الصحي ومعاودة اجراء الفحص أتت النتيجة سلبية واصبح معافى وبالتالي بقسطا الان خالية من اية اصابة".