الجوزو: على الأغنياء الالتفات الى المحتاجين

رأى مفتي ​جبل لبنان​ الشيخ محمد علي الجوزو، في بيان، أن "​المال​ لا يجلب السعادة للانسان إذا أصابه مرض عضال، لذلك أنذر الله أصحاب الأموال الذين يخلون بأموالهم عن مساعدة الفقراء والبؤساء والمرضى، ومن هنا عندما جاءت ​كورونا​، هاجمت الأغنياء والفقراء والمساكين واكتسحت الدول الكبرى والشعوب قبل أن تجتاح الدول الصغرى وشعوبها، وهذه الظاهرة الخطيرة أحدثت في نفوس الناس الكثير من الهلع والفزع، ما لم تحدثه المواعظ الدينية والتوجيهات الأخلاقية، فعاد بعضهم الى الله، وأخذ يذكر الموت ويخافه".

ولف الجوزو الى اننا على "أبواب ​شهر رمضان​ المبارك، والمؤمنون بالله يعودون الى مناجاة الله والتضرع اليه لينقذ البشرية من هذا الوباء الخطير، عسى ان يستجيب الله دعاءهم، فيخفف عن المؤمنين وغيرهم، وفي هذا الشهر المبارك، نذكر الأغنياء والأثرياء والقادرين والمحسنين بالتقرب من الله والالتفات الى المحتاجين والمرضى، ومساعدة إخوانهم في مواجهة هذا البلاء العظيم".