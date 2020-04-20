أعلنت ​بلدية الغبيري​، في بيان، أن "المرحلة الأولى من توزيع المساعدات المالية على أولياء أمور ​طلاب المدارس​ الرسمية ضمن نطاق البلدة، ستنطلق عند ​الساعة​ التاسعة من صباح غد من مدرسة الشهيد عبد الكريم ​الخليل​ ​الطيونة​ خلف ​بيروت مول​، وبعد ذلك مدرسة متوسطة الغبيري الثانية في حي الجامع، بإشراف ​الجيش​ وفي حضور رئيس ​البلدية​ ​معن خليل​ ومخاتير المنطقة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغبيري: انطلاق توزيع المساعدات المالية لأهالي طلاب المدارس الرسمية في المحلة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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