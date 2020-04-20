الجيش يستكمل توزيع مساعدات اجتماعية على المصابين جراء الألغام

تابعت وحدات ​الجيش اللبناني​ المرحلة الأولى من عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على مصابي ​الألغام​ وعائلات المتوفين منها، حيث تمّ التوزيع في محافظة ​بيروت​ وأقضية ​عاليه​ و​الشوف​ و​بعلبك​ وزحلة و​البقاع الغربي​، و ذلك ضمن 20 مدينة وبلدة.

شملت العملية حتى تاريخه 435 عائلة، وسوف تقوم الوحدات باستكمال التوزيع في الأيام القادمة.

وترافق هذه المرحلة عدة مراحل من التوزيع بمثابة مساعدة إجتماعية للأسر الأكثر فقرا في لبنان، وهذا ما أقرته الحكومة اللبنانية نظرا للوضع الإقتصادي الصعب الذي تزامن مع انتشار فيروس كورونا.