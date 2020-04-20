آلان عون: جلسة مجلس النواب يوم غد تشريعية فلا يفترض وجود نية لتسجيل نقاط سياسية

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، أن "جلسة ​المجلس النيابي​ التي ستنعقد يوم غد هي جلسة تشريعية وبالتالي لا يفترض أن يكون هناك نية لاستغلالها من قبل أي كتلة نيابية لتسجيل نقاط سياسية، وفي جلسة الغد لا يوجد أوراق واردة وبالتالي فإن ​النقاش​ السياسي غير مطروح".

ولفت عون الى ان "بعض التشريعات المطروحة مرتبطة بأزمة ​فيروس كورونا​ والتكتل تقدم ببعض القوانين التي من شأنها ان تخفف الأعباء عن المواطنين، ويوجد بعض التشريعات تتعلق بملف ​مكافحة الفساد​، اما ملف ​العفو العام​ فهو بحاجة الى نقاش أكثر"، موضحاً ان "اللجنة التي يترأسها النائب ​ابراهيم كنعان​ بحثت بعض القوانين ووصلت الى النهاية تقريباً ولكن ازمة فيروس ​الكورونا​ أخرت الانتهاء منها"، مشدداً على ان "جميع أعضاء التكتل متحمسون على النزول للجلسة يوم غد".