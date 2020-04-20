درويش تابع اجراءات مستشفى طرابلس الحكومي لمواجهة كورونا

جال النائب علي درويش على الأقسام مستشفى طرابلس الحكومة واطلع على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة فيها مواجهة وباء الكورونا وآلية العمل في ظل هذه الظروف.
كما أجرى اتصالا بوزارة الشؤون لمتابعة دفع مستحقات المستشفى الحكومي التي تحوّلت الجداول المالية الى وزارة المال مؤخراً لدراستها وصرفها، مؤكداً درويش ضرورة الإسراع في تأمين مستحقات المالية والطبية للمشافي التي تقع المسؤولية الأساسية عليهم في مواجهة الوباء الخطير، معتبراً أنه "الى الآن تعتبر حالات الإصابة بفيروس الكورونا قليلة في طرابلس وهذا مؤشر جيد، واعتقد أن المستشفى في جهوزية مقبولة من خلال التقديمات المقدمة اليها، من قبل الرئيس ميقاتي وكذلك جمعية العزم وغيرها من الدول المانحة".
وأكد أن "الجهاز الطبي بكامل الجهوزية والاحترافية، وهذه المرحلة تحتاج الى مجهود احتياطي، وجلت لمعاينة غرف العزل على أن تكون جاهزة خلال 10 ايام كحد اقصى، على أمل أن نشهد انخفاض لأعداد الإصابات في كافة لبنان واستمرار دعم الطاقم الطبي وهذا برسم الجميع".
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