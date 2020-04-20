المحكمة الخاصة بلبنان: فرانسين وافق على طلبات متضررين في اعتداءات حمادة وحاوي والمر

أعلنت "المحكمة الخاصة ب​لبنان​"، في بيان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة ​دانيال فرانسين​ "منح تسعة وعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين متضررا تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد عياش صفة المتضرر المشارك في الإجراءات، وتتعلق قضية عياش بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت ​مروان حمادة​ و​جورج حاوي​ و​الياس المر​ ووقعت في لبنان في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران و12 تموز 2005 على التوالي".

ولفتت الى انه "وقد رفض القاضي فرانسين أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الثلاثة والثلاثين التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين باعتبارها غير مكتملة، وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أن ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق كي يعاد تقييم طلباتهم".