فريق من وزارة الصحة يجري فحوصات pcr بمستشفى راشيا

أشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، إلى أن فريق طبي من ​وزارة الصحة​ العامة، أجرى اكثر من 40 فحص ( pcr) مجاني في مركز الرعاية الصحية الأولية في ​مستشفى راشيا الحكومي​ باشراف رئيس طبابة ​قضاء راشيا​ الدكتور سامر حرب. خضع الذين شملهم الفحص الى كافة الاجراءات الوقائية اللازمة بمتابعة من ادارة المستشفى ومركز الرعاية حيث تم اختيار مواطنين من مختلف قرى قضاء راشيا.

واشار حرب الى ان "فريقا من وزارة الصحة وفي إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة في المناطق اللبنانية، يجري اليوم فحص ال(pcr) ل40 عينة من قرى القضاء في مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى راشيا الحكومي، لرفع عدد الفحوصات الى 1500 فحصا يوميا، وفق خطة الوزارة ومن فئات مستهدفة خصوصا ممن يعملون في تجمعات كببرة مثا السوبر ماركت والمستوصفات و​المصارف​ والافران، وبعض من لديهم عوارض حرارة او سعال وبعض الممرضين في المستشفيات ومن يعانون من مشاكل تنفسية".

ولفت المدير الطبي في مستشفى راشيا الحكومي ربيع ابو شامي، الى انه "تم سحب عينات من موظفي المستشفى ومن طبيب الطوارىء والمناوب فريق الطوارىء وعمال المطبخ والحراسة والحمالين، اضافة الى عينات عشوائية لعدد من المرضى الذين يعانون من عوارض تنفسية ومن بعض الاطباء".