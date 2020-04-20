روحاني لأمير الكويت: الأمن الإقليمي سيتحقق بالتعاون بين دول المنطقة

أعلنت الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس حسن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الأمن الإقليمي سيتحقق بالتعاون بين دول المنطقة، معتبراً أن إيران تأمل أن تتخذ دولة الكويت مواقف تجاه الممارسات الأميركية الخاطئة في المنطقة.
وأكد أن العالم يعيش ظروفا قاسية وأنه يأمل من البعض إعادة النظر في الأخطاء السابقة وإرساء أدائهم بناء على الظروف الإنسانية، معتبراً أن بلاده مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لأجل ضمان الأمن الاقليمي ومكافحة كورونا.
وأوضح حسن روحاني أنه بات لدى إيران تجربة جيدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنهم مستعدون لنقل خبراتهم إلى الدول الصديقة كالكويت.
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