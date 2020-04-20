الخارجية الصينية: لا يوجد دليل على أن فيروس الكورونا تم تخليقه في المختبر

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ جينغ شوانغ، "عدم وجود دليل على أن فيروس الكورونا تم تخليقه في المختبر".

هذا وكان عالم الفيروسات الفرنسي لوك مونتانييه، الحائز ​جائزة نوبل​ للطب لاكتشافه فيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 2008، قد رأى في وقت سابق أن فيروس" كوفيد -19"، ليس له أصل طبيعي، وقد تم تطويره في المختبر، وافترض أن علماء الأحياء الجزيئية هم من قام بهذا العمل، وربما كان هدفهم من ذلك إنتاج لقاح ضد الإيدز.