أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، "عدم وجود دليل على أن فيروس الكورونا تم تخليقه في المختبر".
هذا وكان عالم الفيروسات الفرنسي لوك مونتانييه، الحائز جائزة نوبل للطب لاكتشافه فيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 2008، قد رأى في وقت سابق أن فيروس" كوفيد -19"، ليس له أصل طبيعي، وقد تم تطويره في المختبر، وافترض أن علماء الأحياء الجزيئية هم من قام بهذا العمل، وربما كان هدفهم من ذلك إنتاج لقاح ضد الإيدز.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: لا يوجد دليل على أن فيروس الكورونا تم تخليقه في المختبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.