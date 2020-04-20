سلطات إيران تعلن رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر

أعلنت السلطات العسكرية في إيران أنها تمكنت من رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر، وسط تزايد التوتر في مياه منطقة الخليج بينها وبين والولايات المتحدة الأميركية في الفترة الأخيرة.
وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري "اننا نمتلك الآن صواريخ بحر- بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر، و إن إيران حققت تقدما في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية".
وابدى تنكسيري افتخاره "بأن جميع إمكانيات ومعدات إيران العسكرية يجري إنتاجها محليا ولا تبعية لنا للخارج".
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