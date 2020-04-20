سلطات إيران تعلن رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر

أعلنت السلطات العسكرية في ​إيران​ أنها تمكنت من رفع مدى ​صواريخ​ها البحرية إلى 700 كيلومتر، وسط تزايد التوتر في مياه منطقة ​الخليج​ بينها وبين و​الولايات المتحدة الأميركية​ في الفترة الأخيرة.

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال ​علي رضا تنكسيري​ "اننا نمتلك الآن صواريخ بحر- بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر، و إن إيران حققت تقدما في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية".

وابدى تنكسيري افتخاره "بأن جميع إمكانيات ومعدات إيران العسكرية يجري إنتاجها محليا ولا تبعية لنا للخارج".