أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن "لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للاجئين من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي الدولة لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى".
وشدد الصفدي على ان "مخيم الركبان للنازحين السوريين هو مسؤولية أممية سورية حيث إنه تجمع لمواطنين سوريين على أرض سورية، وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للاجئين من أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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