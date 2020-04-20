وزير الخارجية الأردني: لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للاجئين من أراضينا

أكد ​وزير الخارجية​ ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​، أن الأردن "لن يسمح بدخول أي ​مساعدات​ إلى مخيم ​الركبان​ للاجئين من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي ​الدولة​ لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة ​كورونا​ هي الأولوية الأولى".

وشدد الصفدي على ان "مخيم الركبان للنازحين السوريين هو مسؤولية أممية سورية حيث إنه تجمع لمواطنين سوريين على أرض سورية، وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري".