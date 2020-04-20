الصحة السودانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية، عن "تسجيل 26 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، إضافة إلى وفاة 2 من المصابين"، مشيرة الى ان "ال​حالات​ والوفيات ​الجديدة​ قد سجلت في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوما في الولاية، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات".

وشددت الوزارة على "أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه".