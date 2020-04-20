الصحة السعودية: تسجيل 1122 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد

أعلنت المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، عن "تسجيل 1122 إصابة مؤكدة بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد "COVID-19" ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10484 شخصا بعد أن كان على مستوى 9362 أمس"، مشيراً الى ان "27% من الإصابات تم رصدها لدى سعوديين بينما تعود 73% إلى أجانب، فيما تراوحت أعمار المرضى بين شهر إلى 96 عاماً، وإجمالي الحالات النشطة يبلغ 8891، ومعظمها مستقرة، لكن بينها 88 حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة".

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