اتهم الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​الحكومة السورية​ بخرق نظام وقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب لخفض التصعيد، متوعدا السلطات في دمشق بدفع ثمن باهظ حال استمرار الانتهاكات. وأشار أردوغان في كلمة ألقاها اليوم، إلى أن "​تركيا​ لاتزال ملتزمة بتفاهم 5 آذار مع ​روسيا​ بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام، وفي حال استمررار ​النظام السوري​ في انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب سنجعله يدفع ثمنا باهظا، ولن نسمح للمجموعات الظلامية بإفساد وقف إطلاق النار في إدلب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: بحال استمر النظام السوري بانتهاك الهدنة سنجعله يدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.