الصحية الكندية: تسجيل 105 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن "تسجيل 105 ​وفيات​ جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد، في تراجع ملموس لحصيلة المتوفين اليومية عن الإحصائية السابقة"، مشيرة الى ان "العدد العام للإصابات المسجلة ب​الكورونا​ ارتفع خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 1470 حالة ووصل إلى 35392 بعد أن كان عند نقطة 33922".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.