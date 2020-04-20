أشار نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، إلى أن "لبنان و الفنادق في لبنان يتعرضون للخطر، وإن لم يكن هناك مساعدات مادية وتحفيز من الدولة، وتحضير لخطة بالنهوض سنتعرض لخطر البقاء، وطالب الحكومة بخطوات لتخلص القطاع الفندقي من الإفلاس، مثل تجميد جميع المستحقات ووقف الضرائب وبرمجة ديون المصارف".
وأوضح في حديث لتلفزيون "النشرة" أن الفنادق تدفع مستحقاتها من دون مداخيل، مع الملاحظة إلى أن بعض الفنادق أوقفت العمل كليا ولا موظفين لديها، مما يؤثر بشدة على البطالة حيث يوفر القطاع الفندقي أكثر من 30 ألف وظيفة (ما بين الثابتة والمتحركة).
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب أصحاب الفنادق: نتعرض لخطر البقاء بحال لم تتحرك الدولة لمساعدتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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