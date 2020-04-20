تسجيل 67 وفاة بكورونا في هولندا بيوم وتراجع لافت لمعدل الوفيات اليومي

سجلت ​هولندا​ تراجعا كبيرا مستمرا في حصيلة ال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​، بعد تسجيلها 67 وفاة جديدة في أقل ارتفاع يومي منذ عدة أسابيع.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم الاثنين، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة جديدة، لتصل إلى حصيلة وفيات 3751 حالة.

وأكد المعهد أن "العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 750 حالة جديدة، ليبلغ 33405 إصابة، ما يشير أيضا إلى تراجع وتيرة انتشار المرض، حيث كان المعدل اليومي السابق 1066 شخصا".