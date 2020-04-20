انهيار تاريخي لسعر البترول الأميركي ليبلغ 7.87 دولار لبرميل الخام

شهد سعر البترول الأميركي اليوم الاثنين، انهيارا تاريخيا، حيث بلغ سعر برميل ​الخام الأميركي​ 7.87 دولارات فقط. من جهتها قالت وكالة "رويترز" إن العقود الآجلة للخام الأميركي واصلت سقوطها الحاد وهوت حوالي 70 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل 5.58 دولار.

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