الصحة البريطانية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 14829 حالة

أعلنت هيئة الصحة البريطانية، في بيان، ان "عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ بلغ في ​مستشفيات​ ​بريطانيا​ 14829 حالة، بعد تسجيل 429 حالة جديدة"، مشيرة الى ان "15 من أصل 429 متوفياً لم يعانوا من أمراض مزمنة تؤثر على حالتهم الصحية العامة".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.