تسجيل 4266 إصابة و399 وفاة بكورونا بإسبانيا بيوم وتراجع بمعدل الوفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا في معدل الوفيات اليومي لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كانت عند مستوى 20453".
وشهدت الحصيلة اليومية لمعدلات الوفيات بالفيروس انخفاضا ملموسا على مدار اليومين الماضين مسجلة اليوم 399 بعد أن كانت 410 حالة وفاة جديدة أمس الأحد، سبقتها 565 حالة وفاة يوم السبت.
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