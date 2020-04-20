وزعت ​السفارة​ الفرنسية في ​لبنان​، في بيان، لائحة بـ"أبرز المساعدات الفرنسية في اطار مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​"، حيث تبرعت بنحو 76 ألف علبة دواء لعلاج المصابين بالفيروس من مجموعة صيدلانية كبيرة، اضافة الى معدات ​الوقاية​ الشخصية للعاملين الصحيين في ​مستشفى​ بيروت الحكومي وهي 1000 زوج من القفازات، 500 بدلة واقية، 50 مقياس حرارة، 50 زوج من الأحذية الطبية، تقديم مبلغ 30 ألف يورو للكتيبة الفرنسية في اليونيفيل لصالح 17 بلدية في ​جنوب لبنان​ لتعزيز حماية السكان المحليين، ,إعادة توجيه نحو 150 ألف يورو من مديرية التعاون الأمني والدفاع لدى ​وزارة​ ​أوروبا​ والشؤون الخارجية لشراء معدات وقائية ل​قوات الأمن​ اللبنانية وأجهزة الإنقاذ، ,إعادة توجيه بعض برامج ​الوكالة الفرنسية للتنمية​ نحو الطوارىء المرتبطة بفيروس الكورونا وهي 3 مليون ​دولار​ من اجمالي المساهمة الفرنسية للأونروا التي تبلغ 21 مليون يورو لتسريع مشروع إعادة تأهيل مستشفى بيروت الحكومي بالشراكة مع ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ اللبناني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية في لبنان: التبرع بنحو 76 ألف علبة دواء لعلاج المصابين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.