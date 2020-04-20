الهند تواجه صعوبات عملانية في تخفيف إجراءات الإغلاق

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نيودلهي: أدى غياب الموظفين وانقطاع سلاسل التوريد الاثنين إلى إعاقة جهود تشغيل بعض الصناعات الهندية، بعد أسابيع من فرض الحكومة إغلاقا في جميع ارجاء البلاد لوقف تفشي وباء كوفيد-19.

ورغم قرار السلطات تمديد الإغلاق الوطني حتى 3 أيار/مايو، قال مسؤولون إنّ بعض القطاعات الرئيسية يمكن أن تستأنف عملياتها في ظل ظروف صارمة في محاولة لوقف مزيد من النزف الاقتصادي.

وتشمل هذه القطاعات الزراعة وبعض الصناعات التحويلية والبناء، وهي الصناعات التي يمكن فيها تقسيم العمال لعدة دوامات بالإضافة لعزلهم، وتوظيف ملايين الهنود الأشد فقرا.

ويأتي تخفيف إجراءات الإغلاق فيما سجّلت الهند 1553 حالة جديدة، وهي أعلى زيادة يومية لعدد الإصابات، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17265 إصابة و543 حالة وفاة.

وصرّح مسؤول كبير في هيئة السكك الحديد في كالكوتا لوكالة فرانس برس انه رغم أن ثلث الموظفين طلب منهم العودة الاثنين إلا ان الحضور كان ضعيفا حيث لم يتمكن معظمهم ببساطة من العودة للعمل.

بدورهم، قال العديد من مشغلي المصانع إنهم واجهوا صعوبة في استئناف العمليات بسبب حضور عدد قليل من العمال وتعطل سلاسل التوريد.

وقال صاحب مصنع أدوية في لكناو يدعى ريتيش سريفاستافا "من دون مواد خام وبوجود حظر على النقل وعدم توافر القوى العاملة لم أتمكن من العمل".

وذكر بعض اصحاب المصانع الصغيرة إنهم لا يستطيعون الامتثال للمتطلبات الصارمة لبيئة العمل بخصوص العمال العائدين.

وأعرب بعضهم عن خشيته أن تتم محاسبتهم إذا اصيب العمال بالفيروس القاتل.

وقال آخرون إن نقص الطلب على سلعهم جعل من غير المجدي لهم استئناف عملهم.

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إلى ذلك، قال كثير من العاطلين من العمل إنهم يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم.

وقال روهيت شارما مصلح كابلات التلفزيون في مدينة نويدا بالقرب من دلهي "قيل لنا أن بعض القطاعات ستفتح لكن الواقع مختلف".

وتابع "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ لا يمكننا كسب المال إلا إذا سُمح لنا بالعمل".

ولا تزال حدود الولايات والأقاليم مغلقة في جميع ارجاء البلاد، ما يمنع العمال المهاجرين من السفر.ومع فرض الإغلاق، توجه مئات آلاف العمال إلى قراهم ، وقد سار بعضهم مئات الأميال بقليل من المال أو الطعام.

أما أولئك الذين لم ينجحوا في العودة، فاضطروا للإقامة في ملاجئ مزدحمة في المدن، لكن كثيرين يطالبون بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم.

وفي ولاية كيرالا، حيث تلقت السلطات إشادة على نجاحها في مكافحة انتشار الفيروس، ألغت الحكومة المحلية الاثنين عدة إجراءات لتخفيف القيود، بينها فتح المطاعم، بعد انتقادات من الحكومة المركزية.

وقررت بعض الولايات والأقاليم، بما في ذلك العاصمة الوطنية نيودلهي، عدم تخفيف عمليات الإغلاق خشية تسجيل مزيد من الإصابات بالفيروس القاتل.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الهند

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