شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشؤون العربية بالبرلمان: النظام التركى يواصل ممارساته الإجرامية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبى التى أكد فيها أن الأتراك يقومون بحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ مهمة الهجوم على ترهونة الليبية، وأنه تم إلقاء القبض على عشرات الأسرى والحصول على معدات تركتها الميليشيات بعد هروبها من أرض المعركة، تؤكد ضلوع النظام التركى ممثلا فى رجب طيب أردوغان الذي وصفه بـ"سلطان الدم والإرهاب" فى كل العمليات الارهابية والاجرامية داخل ليبيا.

وواصل وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، استنكاره لاستمرار العمليات العسكرية فى ليبيا والتصعيد الخطير فى حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى معلنا رفضه لتشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن إستعدادها للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطرالمتنامية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد.

وفي هذا الصدد، طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولى بسرعة التدخل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطني حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي وحتى يتم تجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والإمتناع عن إستهداف المناطق السكنية والمرافق الإقتصادية والمنشآت الصحية أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان أو ممارسة أية أعمال إنتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.

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وأكد أباظة، أن صمت المجتمع الدولى عن الأوضاع الماساوية داخل ليبيا جعل النظام التركى يستمر فى سياساته الارهابية والإجرامية داخل الاراضى الليبية على الرغم من انتشار فيروس كورونا داخل تركيا وزيادة حدة المعارضة التركية للنظام التركى الذى يحاول صرف أنظار العالم عن تدهور الاوضاع والفيروسات السياسية والاقتصادية والانسانية داخل تركيا من خلال استمراره فى عملياته الارهابية داخل ليبيا.

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