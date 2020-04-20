شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إجراءات الحكومة حجمت معدل الإصابات والوفيات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بإجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا الدولة ، من حيث سرعة إتخاذ قرارات مختلفة ساهمت فى تحجيم معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول اخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تأمين المواطنين فى حظر التجوال وغلق المحلات، إلا أن بعض المواطنين غير ملتزمين بهذه الإجراءات.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الحكومة اتخذت إجراءات صحية على أعلى مستوى لمواجهة فيروس كورونا من خلال تخصيص مستشفيات للعزل والحجر الصحى ، كما خصصت أطقم طبية دربتها على التعامل مع المصابين ممن لديهم إشتباه الإصابه بأعراض الفيروس ، بحيث يتم التفرقة بين الإنفلونزا وفيروس كورونا وكيفية مواجهته من البداية حتى النهاية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع جثمان المتوفين بفيروس كورونا من حيث التغسيل والتكفين.

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وتابع: الدولة المصرية اتخذت إجراءات إقتصادية صدق عليها الرئيس السيسى لمعاونة المستثمرين والصناع والسياحة لكى يقفوا على قدميهم ولايستغنوا عن العمالة ويحتفظوا بها حتى لايؤثروا على الإنتاج أو على العاملين فى المصانع ، مؤكدا على ضرورة إستمرار عجلة الإنتاج حتى لا تؤثر على حياتنا.

واختتم: البنك المركزى اتخذ إجراءات لتوفير اعتمادات مالية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة والغاز للمصانع وذلك لتشجيع المستثمرين.