شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" توصى بتشديد الإجراءات على الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على أهمية الجهود الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مثنية على الإجراءات الاحترازية التصاعدية التى اتخذت لحماية المواطنين سواء بتطبيق التباعد الاجتماعى والحظر الجزئى للتجوال بين المواطنين.

وأوصت اللجنة البرلمانية، بتشديد الإجراءات وتطبيق الحظر على الباعة الجائلين لاسيما فى الشوارع الجانبية، وتشكيل أطقم عمل فى كافة المجالات والوزارات المختلفة حفاظًا على استمرار عجلة الإنتاج والعمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية هذه الأطقم وذلك انطلاقًا من "يد تعمل ويد تكافح الفيروس".

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وفى الإطار ذاته، أشارت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى توصياتها إلى أهمية تشديد الإجراءات الاحترازية فى منافذ الصراف الآلى والبنوك وتنظيم تردد الموظفين عليها.

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى أن أزمة كورونا بالرغم من التداعيات السلبية لها إلا أن لها عنصرًا إيجابيًا يتمثل فى ضرورة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وزيادة الوازع الدينى بين المواطنين بكافة انتماءاتهم ودياناتهم ليطلبوا من المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة ويحفظ الأمة المصرية من كل مكروه وسوء.

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وجه بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة، قيام كل من رؤساء اللجان، فى حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية والوزير المعنى وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها فى هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس. وأنه قام بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل هذا التواصل .