محافظ الفيوم يزور الِفرق الطبية في حجر المستشفى الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم حسين فتحى:

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، الفرق الطبية التي جرى حجرها بالمدينة الجامعية، للاطمئنان عليهم والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا على توفير احتياجاتهم من المستلزمات الوقائية والمنظفات.

واستمع المحافظ خلال الزيارة للأطقم الطبية، موجهًا مديرية الصحة بتوفير فريق طبي متواجد على مدار الساعة، وكذا توفير أدوات النظافة والمطهرات والكمامات اللازمة، ومتابعة تطهير وتعقيم أماكن إقامتهم بشكل دوري.

وأشار المحافظ خلال لقائه بالجيش الأبيض، أنه تواصل هاتفيًا مع الدكتورة وزيرة الصحة، ووجهت بإرسال فريق طبي من قطاع الطب الوقائي بالوزارة لفحص جميع الحالات، والتأكد من تطهير وتعقيم المستشفى العام ليعود للعمل بكامل طاقته.