محافظ قنا يوفر سيارة لنقل مريضة غسيل كلوي إلى منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قرر محافظ قنا اللواء أشرف الداودي توفير سيارة من محافظة قنا، لتقل مريضة غسيل كلوي، من مستشفى الحميات بمدينة قنا إلى منزلها بقرية الصبريات بمركز دشنا.

أوضح المحافظ أن والدة المريضة قدمت استغاثة باكرة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة بعدم توافر سيارات أجرة لتلقهم إلى منزلهم، فوجه بتوفير سيارة للتخفيف عنهما.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاش تكافل وكرامة للأسرة نظرًا لظروفها الصحية والمادية الصعبة، مؤكدًا على أن تلبيه احتياجات المواطنين تأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ومن جانبها، تقدمت والدة المريضة بالشكر لمحافظ قنا على موقفه الإنساني.​