"موس في يديه ومنوم بجواره".. العثور على جثة مدرس داخل شقته بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد رفعت خليفة، لمعاينة جثة مدرس عثر عليه مذبوحا داخل منزله بمنشأة القناطر؛ للقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

معاينة النيابة كشفت أن الجثة لمدرس في العقد الخامس من العمر مصابا بجرح ذبحي بالرقبة، وجروح برسغي اليدين عثر عليه ملقى بصالة الشقة وفي يده "شفرة موس".

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وأسفرت المعاينة عن عدم وجود أي آثار عنف بمنافذ الشقة أو بعثرة بمحتوياتها؛ علاوة على عدم اكتشاف سرقة أي أموال أو متعلقات المجني عليه.

وعثرت النيابة خلال المعاينة على دواء منوم خاص بالمجني عليه، وكشفت التحقيقات أن العقار الطبي له آثار جانبية تتمثل في هلاوس وحالة اكتئاب وميول انتحارية.

وكشفت التحقيقات بإشراف عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المجني عليه أثناء تواجده برفقة أبنائه في المنزل وتواجد زوجته بالعمل خرجت ابنته الصغرى من غرفتها لتفاجىء به غارقا في دمائه بصالة الشقة.