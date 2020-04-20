محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تخفيض بعض الدول للقيود الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعني انتهاء الوباء بها.
وتابعت الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنها طلبت توريد 30 مليون اختبار فحص فيروس كورونا، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن أول شحنة منها سيتم تسليمها الأسبوع المقبل.
وشدد الدكتور تيودرس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، على ضرورة رفع القيود ببطء وبشكل مدروس لحماية صحة وأرواح الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: رفع القيود يجب أن يحدث ببطء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.