الصحة العالمية: رفع القيود يجب أن يحدث ببطء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تخفيض بعض الدول للقيود الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يعني انتهاء الوباء بها.

وتابعت الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنها طلبت توريد 30 مليون اختبار فحص فيروس كورونا، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن أول شحنة منها سيتم تسليمها الأسبوع المقبل.

وشدد الدكتور تيودرس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، على ضرورة رفع القيود ببطء وبشكل مدروس لحماية صحة وأرواح الناس.