"عبدالله حسن" متحدثًا رسميًا باسم وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعده لشئون المتابعة، متحدثًا رسميًّا باسم الوزارة، خلفًا للدكتور أحمد القاضي، الذي تمت إقالته أمس الأحد.
جدير بالذكر أن الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى).
وقرر وزير الأوقاف، إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث السابق باسم الوزارة، من منصبه أمس الأحد، بعد تصريحه لإحدى القنوات الفضائية، بنية الوزارة دراسة فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، على غير الحقيقة.
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