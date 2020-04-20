موريتانيا تتسلم 10 أطنان إمدادات طبية من الامارات لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - موريتانيا - (أ ش أ)
تسلم وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، اليوم الاثنين، 10 أطنان من الإمدادات الطبية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة موريتانيا على مواجهة فيروس كورونا المستجد .
ونقلت الاذاعة الموريتانية عن وزير الصحة الموريتاني، قوله إن هذه المساعدات مهمة في مجال دعم جهود البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا بما تتضمنه من أجهزة للتنفس وآليات للوقاية.
وأضاف الوزير أن الظروف التي أدت بالبلاد إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية مازالت قائمة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه الإجراءات سواء كانت فردية أو جماعية
وطالب الجميع بضرورة التبليغ عن الوافدين لاخضاعها للفحص والتأكد من سلامتهم .
بدوره أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا حمد غانم المهيري، أن المساعدة المقدمة تأتي طبقا للنهج الذي تتبعه بلاده، فى تقديم المساعدات مع إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الضرورية، وضمان وصولها إلى كافة مستحقيها تطبيقا لمبدأ التآزر والتخفيف من محن الأشقاء.
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