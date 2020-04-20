الأوقاف الجزائري: كورونا لا يمنع صيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بالمهدي، اليوم الاثنين، بأنه ليس هناك ما يمنع صيام شهر رمضان هذه السنة، رغم تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسببت بعض الدعوات لتعليق صيام شهر رمضان، بسبب جائحة كورونا في إثارة جدل واسع في المجتمع الجزائري.

وقال بالمهدي، عقب اشرافه على لقاء للجنة الفتوى بالوزارة "ليس هناك علاقة بين الصيام وانتشار هذا الوباء ويجوز الصيام بالنسبة للأشخاص العاديين وأن الصيام لا يحدث جفافا في الحلق أو الفم أو يتسبب في انتشار العدوى".

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وأضاف بالمهدي، استنادًا إلى رأي الدكتور فورار المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، الذي حضر اجتماع لجنة الفتوى بأن "الإنسان يطيق الصوم ولا يشكل هذا المرض مانعًا لذلك"، مشيرًا إلى أن الصيام يعطي بالعكس مناعة أكثر لجسم الصائم.

واستثنى الوزير الجزائري من الصيام، كبار السن والعجزة وذوي الأمراض المزمنة والذين سبق لهم الترخيص بالإفطار كاشفًا بأن هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء.

من جهته، دعا رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء، محمد ادير مشنان، الأسر الجزائرية إلى القيام بصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في البيوت، على اعتبار أن المساجد ستظل مغلقة في الأيام الأولى، مع استغلال هذا شهر للذكر والاستغفار والقيام بالأعمال الخيرية.

وكشف مشنان، عن برنامج سيتم تنفيذه على مدار شهر رضمان المبارك حيث ستصدح المساجد بقراءة القرآن وتقديم بعض المواعظ الدينية والصحية والثقافية، كما سيكون لكل الائمة منابر افتراضية في وسائط الاتصال الاجتماعي.