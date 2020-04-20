شم النسيم في صور.. شوارع خالية والبيض بكمامة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الشيمي علاء أحمد فريد قطب حازم جودة وأحمد جمعة:

على غير العادة، خلت شوارع وحدائق مصر من المحتفلين بشم النسيم لأول مرة، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة الخليج 365 شوارع القاهرة والإسكندرية وهي خالية من المواطنين، فيما انتشر رجال الشرطة في كافة الشوارع لتطبيق قرارات الحكومة والمحافظة بغلق كورنيش النيل والبحر.

وبدت القناطر الخيرية خاليا تمام، على عكس العادة. فيما فرضت مخاوف كورونا نفسها على بيض شم النسيم الذي تزين بالكمامة هذا العام.