9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة.
وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا الجديدة وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجعفي عدد الوفيات.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و95 إصابة جديدة.
وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.
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