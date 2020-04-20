المهندسون الروس يبتكرون روبوتا معقما

ابتكر المهندسون الروس روبوتا قادرا على تعقيم المنشآت من دون مشاركة الإنسان، ما يعتبر أمرا ملحا جدا على خلفية انتشار جائحة "كوفيد – 19" في العالم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
روبوت "يونيور ديزينفكاتور" المعقم عبارة عن عربة آلية مطورة تم تصميمها على أساس روبوت "يونيور" من تصنيع شركة "أوروراروبوتيكس" الروسية.
وقد نشر مصممو الروبوت مقطع فيديو أظهر خصوصيات الروبوت الجديد على قناة "يوتيوب" التابعة للشركة.
وجاء في تعليمات استخدام المنتج الجديد أن الروبوت يمكن تجميعه على منصتين مجنزرة أو مدولبة. ويتميز الروبوت بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز.
ويمكنه أن يصعد في السلالم ويجتاز غيرها من الحواجز الاصطناعية والطبيعية. كما يمكنه أن يحمل 50 كيلوجراما من الحمولة، بما فيها حاويات تضم كميات كبيرة من الرذاذ المطهر. ويمكن أن يعمل الروبوت لمدة ساعتين دون أن يشحن بطارياته.
وقال مصممو الروبوت إنه يمكن أن يعمل ذاتيا، كما يمكن التحكم فيه عن بعد حيث لا يتعرض مشغله لخطر الإصابة بأي عدوى.
وأضافوا أن استخدام الروبوت والتحكم فيه سهلان للغاية.
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