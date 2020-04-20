ميركل تنتقد عربدة النقاشات حول تخفيف القيود في بلادها

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة طابع النقاشات التي تشهدها ولايات البلاد حول تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء فيروس كورونا، ووصفت ما يحدث بأنه "عربدة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك خلال مؤتمر فيديو لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم اليوم الاثنين.

وعبرت ميركل خلال الاجتماع عن استيائها من أن تصريحات سابقة لها بشأن ضرورة التخفيف التدريجي و"الحذر" للقيود أدت إلى "عربدة" في نقاشات الفتح، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يزيد بشدة من مخاطر الانتكاسة.

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وأضافت أنها تشعر بأكبر قدر

من القلق من العودة عن التقدم الحاصل في احتواء عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى، لأن عددا أقل من الناس سيواصلون التمسك بقيود التباعد الاجتماعي.

وخلال المؤتمر المرئي نفسه، انتقد زعماء الحزب سلطات ولاية رينلاند-بفالتز بسبب قرارها إعادة فتح المراكز التجارية وحدائق الحيوانات.

وتجاوزت اليوم الاثنين حصيلة الإصابات بكورونا في ألمانيا 140 ألف حالة، مع تسجيل 4404 وفيات.