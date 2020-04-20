ريم عبدالله: لا أمانع في الارتباط مجددًا ولغة العيون أبلغ كلام

أعلنت الفنانة السعودية ريم عبدالله، أنها لا تمانع في الارتباط مرة أخرى، قائلة:" لا أستطع تحديد أن يكون الأمر معلنًا للعامة أم سيكون على مستوى العائلة، خليه ييجي وبعدين أفكر في الكلام أو الامتناع

عن الحديث".

وأكدت الفنانة السعودية، أن لغة العيون هي أقوى لغة يمكن أن توصل إلى أي شخص تريدة، مشيرة إلى أن هناك أشياء لا اعبر عنها بالكلام

وإنما بنظرات العين استطيع أن اوصل المعنى أو رد الفعل.

ولدت ريم عبدالله في 20 فبراير عام 1987 في مدينة الرياض، وتبلغ من العمر ٣٣ عامًا، واسمها الحقيقي نورة العتيبين.

بدأت ريم عبدالله مسيرتها الفنية بظهور بسيط في مسلسل "طاش ما طاش"، في موسمه الخامس عشر.