هاري وميجان يقاطعان 4 صحف بريطانية

جاء في نسخة زعم أنها عن الرسالة، نشرها مراسل صحيفة "فايننشيال تايمز" مارك دي ستيفانو على "تويتر" أن سياستهما الجديدة إزاء الصحافة "لا تتعلق بتجنب النقد. إنها لا تتعلق بإنهاء التواصل مع العامة أو فرض رقابة دقيقة على التقارير"، لكنهما لا يرغبان في استخدامهما "كعملة لاقتصاد صيادة النقرات".
تدمير الحياة
ورد في مقتطف من الرسالة نشرته "ذي جارديان" أن "دوق ودوقة ساسكس شاهدا أشخاصاً يعرفانهما، وكذلك غرباء يدمرون حياتهما تماما دون سبب وجيه بخلاف حقيقة أن الشائعات تعزز عائدات الإعلانات"، ووصفت الصحيفة الرسالة بأنها "هجوم غير مسبوق على جزء كبير من وسائل الإعلام". وفي رسالتهما، قال الزوجان: إن سياستهما الجديدة لا تنطبق على كل وسائل الإعلام وإنهما سيستمران في العمل مع صحفيين حول العالم.
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