الأردن.. مقتل 5 أطفال جراء انفجار قنبلة قديمة شرق العاصمة

قضى خمسة أطفال في العاصمة الأردنية، عمان، نحبهم، اليوم الاثنين، جراء انفجار قنبلة قديمة في محافظة المفرق شرق البلاد، ما خلف عدداً من الإصابات.

وحضرت طواقم الدفاع المدني، وشرطة المفرق إلى موقع الانفجار، وتم إخلاء المتوفين، ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة، لتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها من أجل معرفة الملابسات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق حول وقوع انفجار في أحد الأحياء، الذي تم على الفور التحرك إليه، قبل أن يتبين وقوع انفجار لقنبلة قديمة، كان مجموعة من الأطفال قد عثروا عليها، ونقلوها إلى حيهم.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن الانفجار تسبب في وفاة خمسة أطفال، فيما تقوم فرق مختصصة بالكشف عن الموقع، وفتح تحقيق في الحادثة.